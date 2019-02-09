شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاضل بين ثلاثة ملاعب بدائل لاستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بين ثلاثة ملاعب هى بتروسبورت والكلية الحربية والدفاع الجوى تمهيداً لإختيار إحداها ملعباً للفريق بديلا لاستاد السلام، الذى سيتم غلقه لحاجته للصيانة الشاملة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وأخطر مسئولى الانتاج الحربى إتحاد الكرة فى إجتماع الجبلاية مع الاندية الأخير بترحبيهم باللعب على أياً من الثلاث ملاعب.

وصعد الانتاج الحربى للمربع الذهبى بالدوري عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الاسبوع الـ 21 للدوري.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدوري العام .