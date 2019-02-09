شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والنجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام غداً السبت ضمن الأسبوع ال 21 لدوري الممتاز .
ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والنجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.