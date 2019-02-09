محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): ينتظر عشاق الكرة عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات سواء كانت المحلية أو الأوروبية. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي فولهام × مانشستر يونايتد .. الموعد الساعة 2:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. ليفربول × بورنموث .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. هيدرسفيلد × آرسنال .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الإسباني أتليتكو مدريد × ريال مدريد .. الموعد 5:15 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي فيورنتينا × نابولي .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. بارما × إنتر ميلان .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الألماني بروسيا دورتموند × هوفنهايم .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. بايرن ميونيخ × شالكة .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. الدوري المصري النجوم × الزمالك.. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت ، نايل سبورت.

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت.. الزمالك يعود للدوري.. ديربي أسباني.. وليفربول أمام بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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