موعد مباراة ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول المحترف لدي صفوفة المصري محمد صلاح فريق بورنموث مساء اليوم السبت علي ملعب "آنفيلد"
ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" .
موعد مباراة ليفربول وبورنموث
تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكةالعربية السعودية،
والساعة السابعة مساءً ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث
تذاع مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق سوار الذهب .
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل
جدير بالذكر إن مباراة الدور الأول أنتهت بفوز ليفربول بأربع أهداف نظيفة وسجل فيها الفرعون المصري صلاح ثلاث أهداف " هاتريك" .
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