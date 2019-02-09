أرسل الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد التعازي لإسرة اللاعب الإرجنتيني إيميليانو سالا وضحايا نادي فلامنجو البرازيلي خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم الجمعة الذي إقيم من أجل لقاء الديربي الذي يجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
فأعرب الأرجنتيني خلال المؤتمر عن الحزن الشديد للاعب الراحل إيميليانو سالا قائلاً: "أتقدم بالتعازي لعائلة إيميليانو سالا ولأسر وأصدقاء ضحايا المأساة في البرازيل".
جدير بالذكر حدث حريق صباح اليوم الجمعة في منشأة مخصصة للاعبين الشبان
بينما سالا أعلنت السلطات البريطانية مساء الخميس عن تحديدها لهوية الجثة التي وجدت بحطام الطائرة المنكوبة، حيث ثبت أنها جثة إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي السابق وهو في طريقة لفريقة الجديد كارديف سيتي الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر سولاري يرسل التعازي لأسرة إيميليانو سالا وضحايا نادي فلامنجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.