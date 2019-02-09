بنزيما يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو في الديربي

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الإرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عن القائمة التي يخوض بها لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء غداً علي ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا" .

وشهدت القائمة غياب ماركوس يورينتي وإيسكو و الفارو أوديزولا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، التوب

في خط الدفاع: فاران، كارفاخال، ريجيلون، ناتشو، راموس، مارسيلو

في خط الوسط: مودريتش، كروس،كاسيسميرو، أسينسيو، سيبايوس، فالفيردي

في خط الهجوم: فاسكيز، ماريانو دياز، بنزيما، فينيسيوس جونيور

ويدحل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 50 نقطة، بينما يأتى ريال مدريد ثالثا برصيد 42 نقطة.