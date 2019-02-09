أحمد مجاهد يكشف موقف اتحاد الكرة من حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري أنه سيتم فتح تحقيق مع حسن السندبيسي الحكم الخامسلمباراة الأهلي وحرس الحدود.
وقال مجاهد خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة اون سبورت، " أن اتحاد الكرة سيتأكد من ارتباط حسن السندبيسي الحكم الخامسلمباراة الأهلي وحرس الحدود بعلاقة تعاقدية مع أكاديمية تتبع النادي الأهلي".
وأضاف " أنه سيتم فتح تحيق يوم الأحد المقبل لبحث الأمر".
وشدد" أنه في حالة ثبوت علاقة الحكم الخامس بأكاديمية تتبع النادي الأهلي،
الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على ضيفه حرس الحدود بهدف نضيف، في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي شهد جدلًا تحكيميًا كثيرًا بعد إلغاء حكم اللقاء هدف لحرس الحدود بناءًا على رؤية حسن السندبيسي الحكم الخامسللمباراة.
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