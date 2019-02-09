رياضة | حمدي فتحي الأفضل في لقاء الأهلي وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي الأفضل في لقاء الأهلي وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة نسر مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف. واختارت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمدي فتحي ليكون نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود، حيث قدم مستوى مميز للغاية ونجح في إحراز هدف الفوز. ونجح الأهلي في تحقيق فوزا هاما على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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