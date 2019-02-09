رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت القائمة الكاملة لريال مدريد في الديربي، كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.
الهجوم: ماريانو، بنزيمة ، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.
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