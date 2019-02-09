رياضة | مارسيليا يفوز بصعوبة على ديجون بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيليا يفوز بصعوبة على ديجون بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مارسيليا، انتصارًا صعبًا خارج ملعبه، وتغلب على مضيفه ديجون (2-1) اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مارسيليا، رصيده لـ37 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد ديجون عند 20 نقطة في المركز الـ16.

وأنهى ديجون، الشوط الأول من المباراة بهدف سجله جوردان ماري في الدقيقة (18).



وفي الشوط الثاني، قلب مارسيليا موازين المباراة، وحسمها لصالحه بهدفين سجلهما ماريو بالوتيلي، ولوكاس أوكامبوس في الدقيقتين (56، 74).