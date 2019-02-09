رياضة | ليفركوزن يكتسح ماينز في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يكتسح ماينز في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح باير ليفركوزن مضيفه ماينز بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا). وعلى ملعب (أوبل أرينا)، سجل للضيوف كل من المدافع البرازيلي ويندل ناسيمينتو بورجيس (5) ولاعب الوسط كاي هافرتز (19) وجوليان براندت هدفين (30 و64) واللاعب ذو الأصول المغربية كريم بلعربي (43). بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد، اللاعب السويدي ذو الأصول الغانية روبن كوايسون (9).



وبهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 33 في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.



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