رياضة | صدمة.. باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تقرير إعلامي إسباني تفاصيل جديدة عن عودة المهاجم البرازيلي نيمار إلى الدوري الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال البرنامج الإذاعي "الشيرينجيتو" الإسباني، إن نيمار وإدارة باريس سان جيرمان، قد أصبح لديهما شعور متبادل بالندم بعد نحو عامين من التعاقد في أغلى صفقة عرفتها سوق الانتقالات.

وكشف البرنامج الإسباني أن إدارة باريس أصبحت مدركة أن نيمار في باريس سان جيرمان لن يكون ليونيل ميسي في برشلونة أو كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ولن يقدم إضافة بهذا الشكل.

وتعرض نيمار خلال العام الحالي للإصابة في كاحله مما سيتسبب في غيابه لعدة أسابيع عن الملاعب، كما سيفتقده الفريق خلال المواجهة المصيرية التي تجمعه بمانشستر يونايتد ذهاباً و إياباً في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني أنه زادت تكاليف علاج نيمار من قيمة الصفقة، فضلاً عن الراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه بالإضافة إلى تكاليف اخرى .

وتحدث ضيوف البرنامج، إن نيمار يرى في إسبانيا طوقاً لإنقاذ مشواره الكروي سواء بالعودة الى برشلونة او الانتقال إلى ريال مدريد، بينما تحاول إدارة باريس سان جيرمان المكابرة رغم رغبتها بالحصول على أفضل عرض مالي ممكن للتخلي عن المهاجم البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتدرك إدارة نادي باريس سان جيرمان أنها لن تستطيع بيع نيمار بنفس الثمن الذي تم شراءه به وهو 22 مليون يورو.