رياضة | أهداف مباراة - كييفو فيرونا 0 × 3 روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - كييفو فيرونا 0 × 3 روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز النجوم - x

18:00 - الزمالك الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد - x

17:15 - ريال مدريد إسبانيول - x

19:30 - رايو فاليكانو الدوري الإيطالي فيورنتينا - x

19:00 - نابولي بارما - x

21:30 - انتر ميلان كأس خادم الحرمين الشريفين الرائد - x

14:50 - الوحدة الفتح - x

17:10 - الشباب الاتحاد - x

19:15 - التعاون الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام - x

14:30 - مانشستر يونايتد ليفربول - x

17:00 - بورنموث واتفورد - x

17:00 - إيفرتون هيديرسفيلد تاون - x

17:00 - آرسنال برايتون - x

19:30 - بيرنلي الدوري الألماني بوروسيا دورتموند - x

16:30 - هوفنهايم بايرن ميونيخ - x

19:30 - شالكه الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان - x

18:00 - بوردو

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