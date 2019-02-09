الامارات | «استهداف» يهدي «غودولفين» لقب «2000 غينس الإماراتي» في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «استهداف» يهدي «غودولفين» لقب «2000 غينس الإماراتي» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المهر «استهداف» لـ«غودولفين» يتوّج بطلاً لـ«2000 غينس الإماراتي». تصوير: أسامة أبوغانم

ظفر المهر «استهداف» المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، بلقب بطولة «2000 غينس الإماراتي» الشوط الثالث والرئيس في السباق السادس من موسم «كرنفال كأس دبي العالمي» الذي جرى على مضمار ميدان، ورعت أشواطه السبعة مجموعة النابودة، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و365 ألف دولار أميركي.

كما شهد السباق مواصلة تألق الجواد «نورث أمريكا» المملوك لرمضان قاديروف، بفوزه بثانية البطولات الرئيسة في السباق، بعد أن نجح «نورث أمريكا» في إعلان نفسه بطلاً للجولة الثانية في بطولة «كأس آل مكتوم» التي جرت في الشوط الخامس وبلغت إجمالي جوائزها 450 ألف دولار، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي، ليضيف «نورث أمريكا» انتصاره الثاني في البطولة، بعد أن نجح في الفوز الشهر الماضي بلقب جولتها الافتتاحية.

وفي تفاصيل البطولات الرئيسة، قدم المهر «استهداف» أداءً لافتاً نحو الفوز بلقب ثانية البطولات الكلاسيكية للموسم الجاري، التي جرت في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر رملي، وخصصت للمهور المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات لفئة «جروب 3» وبلغت جوائزها ربع مليون دولار، وذلك بعد قيادة ناجحة للفارس كريستوف سوميلون للمهر «استهداف» نحو حصد لقب «2000 غينس الإماراتي»، وقطع خط نهاية الشوط بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و87 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 5.5 أطوال عن أقرب منافسيه الجواد غير المهزوم «ووكينغ ثندر» المملوك لنقابة فينكس للسيدات، الذي أشرف على تدريبه أحمد بن حرمش، وقاده الفارس كونور بيسلي للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «ريد كاكتوس» لـ «لون كاج نيلسن»، بإشراف بنت أولسن، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز.

وعلى صعيد ثانية جولات «كأس آل مكتوم»، أكد «نورث أمريكا» جاهزيته للعودة مجدداً إلى أمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل، بعد أن نجح الجواد البالغ من العمر سبع سنوات في انتزاع انتصاره الثاني على التوالي بألقاب الجولة للموسم الجاري، بعد أن قاده الفارس ريتشارد مولن، لقطع نهاية الشوط بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و58 ثانية و65 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين ونصف الطول عن الجواد «نيوتريلز» لحمدان سلطان السبوسي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، والذي قاده الفارس كونور بيسلي للمركز الثاني، وليعود المركز الثالث لخيول رمضان قاديروف أيضاً، وذلك مع الجواد «كوزمو شارلي» الذي أشرف على تدريبه المدرب دووغ واطسون، وتولى قيادته الفارس باتريك دوبس.

وفي بقية نتائج الأشواط، توج المهر «تبارك» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس رويستون فرنش بلقب الشوط الافتتاحي الذي جرى على المسار الرملي وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «مبتدئة» وبلغت جوائزه 45 ألف دولار، قبل أن يهدي «دوبهي» اسطبلات غودولفين أول انتصاراتها في السباق، بعد أن قاده الفارس جيمس دويل للفوز بلقب الشوط الثاني الذي جرى لمسافة 3200 متر عشبي، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، بإجمالي جوائز بلغ 175 ألف درهم.

وعاودت خيول غودولفين التألق، بعد أن توج الجواد «بورديك لايتس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الرابع الذي جرى على المسار العشبي وخُصص للخيول المهجنة لمسافة 1800 متر، وشارك فيه 12 خيلاً، فيما بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، وليذهب لقب الشوط السادس الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1200 متر وبلغت جوائزه 175 ألف دولار، للجواد «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة الفارس أدري دي فريز، ليحمل مسك الختام عنوان الانتصار الرابع لخيول غودولفين في السباق، بعد أن نجح الجواد «مبتسم» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك بالفوز بلقب الشوط السابع، الذي جرى لمسافة 1400 متر عشبي وبلغت إجمالي جوائزه 135 ألف دولار.