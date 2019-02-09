الامارات | بالفيديو: ميسي يرد على محمد صلاح بمهارة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ميسي يرد على محمد صلاح بمهارة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجوم كرة القدم العالمية إظهار مهاراتهم في الساحرة المستديرة داخل وخارج الملعب، وهذه المرة كانت لقائد فريق برشلونة الإسباني حيث أظهر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهارته الخاصة في دقة التسديد، بمقطع فيديو جديد نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، ويأتي فيديو ميسي، بعد يوم واحد من مقطع مشابه، نشره نجم فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، على ما يبدو في حملة إعلانية للشركة ذاتها.

وفي حملة إعلانية لشركة مشروبات غازية شهيرة، وضع أسطورة برشلونة الإسباني قنينة فوق الكرة، وسدد بقوة لتستقر الكرة في حلقة صغيرة على مسافة بعيدة، بينما طارت القنينة في الهواء ثم استقرت على الوضع الصحيح، وأرفق ميسي مع الفيديو عبارة "خلف الكواليس مع أصدقائي. انتظروا المزيد".

وكان صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد حاز على عشرات الآلاف من الإعجابات، بعد أن كشف عن مهارة فائقة في التصويب، حيث استقرت تسديدته الأولى داخل إطار سيارة، بينما أصابت الثانية علبة مشروب صغيرة.