شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يكشف سبب استبعاد «النقاز» من قائمة الزمالك لمباراة النجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إراحة التونسي حمدي النقاز، مدافع الفريق، من قائمة مباراة النجوم المقررة إقامتها غدا السبت وذلك لشعوره بآلام في القدم.
وفضل طبيب الزمالك إراحة النقاز من لقاء الغد من أجل المرحلة المقبلة التي سيحتاجه فيها الفريق.
ويواجه الزمالك في السادسة مساء غد فريق النجوم بالجولة 21 للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر «جروس» يكشف سبب استبعاد «النقاز» من قائمة الزمالك لمباراة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.