نجم برشلونة يطلب الرحيل من الفريق

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة طلب الرحيل عن الفريق الكتالوني والانتقال إلى إنتر ميلان عقب انتهاء الموسم الجاري.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن راكيتيتش اقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة حيث إن مسألة مستقبله في كامب نو قد انفجرت في الساعات الأخيرة خاصةً بعدما تعاقد الفريق الكتالوني مع الثنائي فرانكي دي يونج وأدريان رابيو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن راكيتيتش رحب بالانتقال إلى إنتر ميلان ومزاملة مواطنيه مارسيلو بروزوفيتش وفيرساليكو وإيفان بيريسيتش خلال الفترة المقبلة.

وأفاد فوتبول إيطاليا بأنه من المنتظر أن تكلف قيمة صفقة انتقال راكيتيتش إلى إنتر ميلان 30 مليون يورو.