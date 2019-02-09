ملعب الباطن لا يتسع لجماهير الهلال

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) لم تتمكن أعداد كبيرة من مشجعي نادي الهلال من الدخول ملعب لقاء فريقها أمام الباطن والتي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة (19) من دوري كأس الأمير

لم تتمكن أعداد كبيرة من مشجعي نادي الهلال من الدخول ملعب لقاء فريقها أمام الباطن والتي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة (19) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وانتصر فيها الهلال بنتيجة 3/2، وذلك بسبب امتلاء كافة المدرجات المخصصة للجماهير الهلالية، إذ كان الحضور يفوق الطاقة الاستيعابية للملعب مما اضطر الكثير منهم لمتابعة اللقاء من خلف الشاشات.

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