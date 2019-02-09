شكرا لقرائتكم اهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز هدف الأهلى حمدي فتحي من رأسية من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 45+3.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي

بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

ضم تشكيل حرس الحدود كلا:

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور.

أما البدلاء :

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني

الشوط الأول من مباراة الاهلي وحرس الحدود بدأت المباراة حماسية من قبل الفريقين و كاد مصطفى جمال لاعب الحدود فى إحراز هدف بعد مرور الدقيقة الأولى من تسديدة رائعة تصدي لها محمد الشناوى ببراعة ويخرجها لضربة ركنية.

يهدأ اللقاء نسبيا ويعتمد الأهلى على الكرات الطويلة لكن دفاع الحدود ينجح فى التصدي لها.

يتناقل لاعبى الأهلى الكرة وسط الملعب أكثر من دقيقتين على أمل فتح خطوط دفاع الحدود لكن دون جدوى.

ينشط الأهلى هجومياً بفضل تحركات و مهارات الأنجولى جيرالدو ورمضان صبحي لكن دون أى خطورة وسط تمركز دفاعي للاعبى الحدود.

يستمر اللقاء على نفس الوتيرة استحواذ من الأهلى على وسط الملعب وفشل تام فى الوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 18 ضربة تماس داخل منطقة الجزاء تصل إلى إمام عاشور يحرزها هدف فى مرمى محمد الشناوى ، لكن الحكم المساعد يلغي الهدف دون سبب واضح.

يضغط بعدها الحدود ويستحوذ على الكرة فى وسط المعب ويضغط على دفاع الأهلى لكن دون خطورة على المرمي.

وفى الدقيقة 25 عرضية رائعة من أفضل لاعبى الأهلى فى اللقاء ، الأنجولى جيرالدو تصل إلى اجاي الذى يلعبها برأسه بعيدة عن المرمى.

يستمر جيرالدو فى التألق ويمر من لاعب الحدود فى الدقيقة 31 ويلعبها عرضية يخرجها الدفاع الحدودي.

يتوقف اللقاء أكثر من مرة للإعتراض على الحكم و الإصابات.

وفى الدقيقة 37 عرضية رائعة لإمام عاشور مهاجم الحدود يسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

تنشط الجبهة اليسرى للأهلى عن طريق رمضان صبحي و على معلول لكن دون أى خطورة على المرمى أيضا.

تنشط الجبهة اليسرى للأهلى عن طريق رمضان صبحي و على معلول لكن دون أى خطورة على المرمى أيضا.

ويحتسب الحكم محمد معروف 3 دقائق وقت بدلاً من ضائع .

يستمر اللقاء فى وسط الملعب ويفشل لاعبو الاهلى فى الوصول لمرمى السعدني بفضل التمركز الدفاعي للاعبى الحدود .

وفى الدقيقة 45 +3 يحتسب الحكم ضربة حرة للأهلى يلعبها معلول رائعة تصل إلى حمدى فتحي الذى يسكنها على يمين حارس الحدود لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف.

الشوط الثانى من مباراة الاهلي ضد حرس الحدود

مع بداية الشوط الثانى يجري لاسارتى المدير الفني للأهلى أولى تغييراته بخروج حسام عاشور و نزول كريم نيدفيد بدلاً منه

ينشط الأهلى فى الدقائق الأولى للشوط الثاني ، ويمرر جيرالدو كرة بينية فى الدقيقة 48 تصل إلى رمضان صبحي المتواجد فى الجبهة اليمني داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية ضعيفة تصل ليد حارس الحدود.

فى الدقيقة 50 هجمة للحدود تصل داخل منطقة الجزاء يشتتها الدفاع الأحمر.

الدقيقة 50 عرضية رائعة من على معلول تتخطى دفاع الحدود ولكن الحارس أحمد السعدني يتصدي لها قبل الوصول إلى رمضان صبحي .

الدقيقة 51 ضربة حرة مباشرة لعلى معلول تصل لحمدي فتحي يقابلها برأسه يخرجها الحارس ببراعة من المرمى ويتابعها فتحي مجدداً يخرجها دفاع الحدود ويتم إحتساب لمسة يد على حمدي فتحي.

ينشط اللقاء بين الفريقين ويستحوذ كل فريق على الكرة لدقائق لكن دون خطورة.

وفى الدقيقة 55 عرضية يخرجها محمد الشناوى حارس الأهلى.

56 ضربة حرة مباشرة لعاشور الأدهم يسددها قوية تخرج ضربة مرمى.

يضغط لاعبو الحدود على منطقة وسط الأهلى لكن دون خطورة.

الدقيقة 61 ضربة حرة للحدود تصل داخل منطقة الجزاء يشتتها أيمن أشرف لاعب الأهلى.

وفى الدقيقة 63 تمريرة بينية من رمضان صبحي لعلى معلول يلعبها عرضية خطيرة يخرجها دفاع الحرس.

وفى الدقيقة 66 هجمة مرتدة للأهلى تصل لمعلول يلعبها أرضية لناصر ماهر الذى يمررها قوية للمنفرد كريم نيدفيد تصل لحار الحدود.

وفى الدقيقة 68 التغيير الثانى للأهلى بخروج النيجيري أجايي و نزول صلاح محسن .

كما يجري طارق العشرى فى الدقيقة 69 تغييرين بخروج أحمد الشناوى و إمام عاشور وينزل كونيه و أحمد الشيخ.

يتناقل الأهلى الكرة لأكثر من دقيقة بين لاعبى الوسط و الدفاع.

فى الدقيقة 75 يدفع العشري بالتغيير الثالث و الأخير بنزول عبد العزيز الشاعر على حساب نداني سيريل.

فى الدقيقة 76 ضربة حرة للأهلى يلعبها معلول خطيرة داخل منطقة الجزاء يشتتها دفاع الحدود.

فى الدقيقة 81 يخرج جيرالدو وينزل بدلاً منه حسين الشحات.

فى الدقيقة 83 عرضية للحدود داخل منطقة الجزاء يخرجها الأهلى على أكثر من مرة .

83 إنذار أصفر لحمدي فتحي بعد التدخل مع أحمد الشيخ لاعب الحدود.

فى الدقيقة 85 خطأ من محمد الشناوى ودفاع الأهلى تصل لأحمد الشيخ لاعب الحدود يخرجها سعد سمير من مرمى الأهلى الخالي بعد خروج الشناوى.

فى الدقيقة 89 يحتسب محمد معروف ضربة حرة للحدود على حدود منطقة جزاء الأهلى بعد خطأ لأيمن أشرف مع أحمد الشيخ الذى يلعبها عرضية قوية يخرجها محمد الشناوى بغرابة فى اتجاه مرمى لتخرج لركنية.

الدقيقة 90 هجمة للحدود وتسديدة قوية لأحمد الشيخ تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 90+1 إنذار لمحمد الشناوى حارس الأهلى بداعي إضاعة الوقت.

يضغط الحدود فى الدقائق الأخيرة على أمل إحراز هدف التعادل ، لينتهي اللقاء بفوز صعب للقلعة الحمراء.