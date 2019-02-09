شكرا لقرائتكم روما يستعيد انتصاراته في الكالتشيو بثلاثية فى كييفو.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد روما نغمة الفوز من جديد فى الدوري الإيطالي، بتخطيه فريق كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مارك انتونيو بينتجودى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أنهى روما الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية، سجلها ستيفان الشعراوى إيدن دجيكو فى الدقيقتين 9 و 18 من عمر المباراة.

وفى الشوط الثانى أضاف المدافع ألكسندر كولاروف ثانى أهداف فريق الذئاب فى الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وكان روما قد تعادل فى أخر جولتين بالكالتشيو أمام كلا من أتالانتا و ميلان بنتيجة 3 – 3 و 1 – 1 على التوالى.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد كييفو فيرونا عن 9 نقاط فى المركز العشرين والأخير بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الذى يتصدر يوفنتوس برصيد 60 نقطة.



الاحتفال بالهدف

الشعراوى

دجيكو

روما يفوز على كييفو

لقطة من اللقاء

هدف الشعراوى