شكرا لقرائتكم القبض على لاعب ليفانتى بتهمة الابتزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القت الشرط الإسبانية على لاعب ليفانتى أنتونيو جارسيا فى مدينة فالنسيا بتهمه ارتكابه جريمه ابتزاز، وتم وضعه فى الوقت الحالى بالسجن المركزى فى المدينة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب حضر اليوم للإدلاء بشهادته فى احدى القضايا، وأدرك القاضى أثناء التحقيق والحديث مع مدافع ليفانتى أنه كان لديه دلائل وبراهين عقلانية تتعلق بالجريمة ليدرج اللاعب أيضًا كطرف فى جريمة الابتزاز.

من جانبه أصدر نادي ليفانتي بيانا رسميا، دعم من خلال الظهير الأيسر البالغ من العمر29 عاما للفريق والشهير بـ "تونيو"، ولنيعلق بأى كلمة حتى يتم تقديم معلومات جديده حول هذا الموضوع.

ويحتل ليفانتي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي مع ديبورتيفو الافيس يوم الإثنين فى ختام الجولة الـ 23 من الليجا.