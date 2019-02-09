شكرا لقرائتكم روما يعود للانتصارات بثلاثية في مرمى كييفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستعاد روما مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادلين متتاليين وتغلب على مضيفه كييفو 3 - صفر يوم الجمعة في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 38 ليقفز من المركز السابع إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كييفو عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما في الدقيقة التاسعة ثم أضاف إدين دجيكو وألكسندر كولاروف الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 18 و51 . وكانت المرحلة قد افتتحت يوم الخميس بفوز لاتسيو على إمبولي 1 - صفر.