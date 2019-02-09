شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر أمام أول أغسطس الأنجولى بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سلة الأهلى امام نظيره اول أغسطس الانجولى بنتيجة 77/86 فى اولى جولات البطولة الأفريقية للاندية والتى تقام بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة . ومن المقرر أن يلتقى الاهلى غدا مع فيرفارو الموزمبيقى بثانى الجولات . ويقع الاهلى ضمن المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الانجولى و فيروفيارو الموزمبيقى الموزمبيقى و REG الرواندى

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يخسر أمام أول أغسطس الأنجولى بالبطولة الأفريقية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.