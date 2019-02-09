7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعلن توجيه الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك لحضور جتماع الأندية الذى اتخذ صفته الرسمية.
فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري
حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة .
تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود
تجددت اصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مواجهة فريقه للحدود حيث ظهر اللاعب بعد استبداله مع طبيب الفريق لفحصه.
اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجتماع الذى جمع مجلس الجبلاية بأندية الدورى الممتاز مساء الأربعاء الماضى ، هو إجتماع رسمي لاتخاذ قرارات و مقترحات خاصة ببطولة الدورى المصري.
النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو
أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا السبت.
محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم
استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
الزمالك يتسلم 500 دعوة لحضور مواجهة النجوم
تسلم مسئولو نادي الزمالك 500 دعوة من نظرائهم بنادي النجوم، لتوزيعها علي أعضاء النادي من أجل حضور المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت علي ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الذى يتصدر قمته النادى الأبيض برضيد 45 نقطة من 18 مباراة خاضها.
وزير الرياضة يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى بمركز شباب الجزيرة
يلتقى اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية.
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