7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يعلن توجيه الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك لحضور جتماع الأندية الذى اتخذ صفته الرسمية.

فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة .

تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود

تجددت اصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مواجهة فريقه للحدود حيث ظهر اللاعب بعد استبداله مع طبيب الفريق لفحصه.

اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجتماع الذى جمع مجلس الجبلاية بأندية الدورى الممتاز مساء الأربعاء الماضى ، هو إجتماع رسمي لاتخاذ قرارات و مقترحات خاصة ببطولة الدورى المصري.

النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو

أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا السبت.

محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.