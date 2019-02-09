«هاكرز» يخترقون الحساب الشخصي لحكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

اليوم الجديد

اخترق مجموعة من الهاكرز، الحساب الشخصي للحكم "حسن السندبيسي" الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود، في إطار مسابقة الدوري المصري.

وكان السندبيسي، هو الحكم الخامس، الذي ألغى الهدف الذي أحرزه إمام عاشور، لاعب حرس الحدود، بداعي وجود مخالفة على لاعبي حرس الحدود، قبل وصول الكرة لعاشور.

واخترق الهاكرز الأكونت الرسمي للسندبيسي، وقاموا بنشر صور تؤكد تشجيعه للأهلي مرة، وصور آخرى تسب النادي الأهلي، ويؤكد أنه أخطأ في القرار.

يذكر أن الأهلي قد نجح في الفوز على حرس الحدود، بهدف نظيف، مما قلص الفارق مع الزمالك إلى...