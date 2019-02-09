اليوم الجديد
اخترق مجموعة من الهاكرز، الحساب الشخصي للحكم "حسن السندبيسي" الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود، في إطار مسابقة الدوري المصري.
وكان السندبيسي، هو الحكم الخامس، الذي ألغى الهدف الذي أحرزه إمام عاشور، لاعب حرس الحدود، بداعي وجود مخالفة على لاعبي حرس الحدود، قبل وصول الكرة لعاشور.
واخترق الهاكرز الأكونت الرسمي للسندبيسي، وقاموا بنشر صور تؤكد تشجيعه للأهلي مرة، وصور آخرى تسب النادي الأهلي، ويؤكد أنه أخطأ في القرار.
يذكر أن الأهلي قد نجح في الفوز على حرس الحدود، بهدف نظيف، مما قلص الفارق مع الزمالك إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر «هاكرز» يخترقون الحساب الشخصي لحكم مباراة الأهلي وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.