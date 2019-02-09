تقرير.. 5 مراكز تنتظر التغيير في تشكيلة الزمالك أمام النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف فريق الزمالك مبارياته المحلية بمواجهة منافسه النجوم، غدًا السبت، في مباراة تأتي ضمن الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري.

الزمالك يسعى لاستكمال انتصاراته المحلية بعد الفوز على مصر المقاصة في الجولة الماضية بنتيجة (4-1) بجانب مصالحة جماهير القلعة البيضاء عقب الخسارة من فريق جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في أولى مباريات الأبيض بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، في المقابل يحتل فريق النجوم المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

ومن المحتمل أن تشهد مباراة الزمالك والنجوم عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض خاصة بعدما أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس عقب المباراة الأخيرة أمام جورماهيا عن نيته في إجراء عدة تغييرات في التشكيل الأساسي.

- عودة جنش

من المنتظر أن تشهد تشكيلة الزمالك عودة الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة عرين الفريق الأبيض أمام النجوم بعدما غاب عن المشاركة آخر مباراتين أمام بيراميدز ومصر المقاصة بسبب عقوبة الإيقاف.

عماد السيد شارك في آخر مباراتين للزمالك في مسابقة الدوري إلا أن صاحب الـ32 عامًا قد يفقد مكانه لجنش والذي تواجد في المباراة الأخيرة للأبيض أمام بطل كينيا.

- من يكون بديل النقاز وحازم؟

مشكلة ستكون أمام جروس وهو من سيقود الجبهة اليمنى في تشكيل الزمالك في ظل إصابة الدولي التونسي حمدي النقاز وغياب حازم إمام بسبب الإيقاف.

أبرز الحلول التي من الممكن أن يعتمد عليها المدرب السويسري وهو الاستعانة بواحد من الثنائي محمد عبد الغني أو محمد عبد السلام.

- بديل طارق حامد

شهدت قائمة الزمالك غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك بسبب عقوبة الإيقاف، ليكون أبرز البدلاء محمود عبد العزيز.

وشارك محمود عبد العزيز صاحب الـ28 عامًا، في 11 مباراة مع الزمالك بواقع 583 دقيقة حيث كانت آخر مشاركاته أمام بتورجيت في الأسبوع الـ18 عندما شارك بديلاً بواقع أربع دقائق.

- الخماسي في انتظار الفرصة

ينتظر الخماسي محمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي والمغربي حميد أحداد بجانب الورقة الجديدة أحمد سيد "زيزو" المشاركة مع الزمالك في مباراة السبت.

ويعاني الرباعي عنتر وحفني ومدبولي وأحداد من قلة المشاركة مع الأبيض في ظل اعتماد جروس على الدفع بالثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" إلا أن غياب الأخير بسبب الإيقاف سيمنح الفرصة للرباعي السالف ذكرهم بجانب زيزو.

- مشاركة أولى

ينتظر المهاجم المغربي خالد بوطيب الوافد الجديد لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي المشاركة للمرة الأولى أساسيًا في بطولة الدوري بعدما شارك بديلاً في مباراتي بيراميدز والمقاصة.

ويسعى صاحب الـ31 عامًا لتسجيل أولى أهدافه مع الأبيض إذا شارك في مباراة السبت إلا أنه سيواجه تحدي للمشاركة في ظل تواجد حميد أحداد وعمر السعيد في قائمة الأبيض.