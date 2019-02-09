كرة سلة.. الأهلي يفتتح مبارياته في افريقيا بالخسارة أمام أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

افتتح الأهلي أولى مبارياته في المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا للاندية لكرة السلة التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير، بالخسارة أمام أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 77-86.

وخسر الأهلي الفترة الأولى بنتيجة 20-16، وحاول لاعبوه العودة للمباراة خلال الفترة الثانية حيث أحرز الفريق 17 نقطة، بينما سجل لاعبو الفريق الأنجولي 19 نقطة، لينتهي الشوط الأول بفارق 6 نقاط بنتيجة 39-33.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق لاعبي أول أغسطس حيث حسموها لصالحهم بنتيجة 29-20، لتصبح النتيجة الإجمالية 68-53، وبالرغم من تفوق الأهلي في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 24-18، لكن ذلك لم يمكنهم من الفوز باللقاء الذي إنتهى لصالح الفريق الأنجولي بنتيجة 86-77.

وتفوق فريق أول أغسطس في المباراة بفضل تميز لاعبيه في الرميات الثلاثية التي أجادها اللاعبين بصورة جيدة.

ويعد المحترف الأجنبي ريجي هولمز هو أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للنقاط في المباراة حيث سجل 27 نقطة.

وسبقت هذه المباراة مواجهة بين فريق REG بطل رواندا وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي والتي إنتهت بفوز بطل رواندا بنتيجة 86-77.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد أول أغسطس وفريق REG إلى نقطتين، بينما أصبح رصيد الأهلي وبطل موزمبيق نقطة واحدة لكل منهما.

وسيلتقي أول أغسطس الأنجولي مع REG غدا السبت 9-2 في تمام السادسة مساء، يليه مباراة بين الأهلي وفيروفياريو دا بيرا في تمام الثامنة والنصف مساء السبت.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل فريقان إلى دور الثمانية من بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة.