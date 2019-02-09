اتحاد الكرة: طلبنا تقريرًا عن علاقة السندبيسي بالأهلي.. وسنناقشه باجتماع الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد مجاهد، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم وعضو مجلس إدارته إن حسن السندبيسي الحكم الخامس الذي تواجد في مباراة الأهلي وحرس الحدود يُشهد له بالكفاءة.

وكانت أزمة قد نشبت عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الجمعة، بعد انتشار صورًا لحكم المباراة الخامس حسن السندبيسي ـ الذي ألغى هدفًا للحرس ـ وهو يعمل في أكاديمية تحمل اسم الأهلي.

وأضاف مجاهد ـ في مداخلة أجرتها معه فضائية أون سبورت عقب المباراة ـ :"طلبنا من عصام عبد الفتاح التحقق من الأمر وهل يعمل في أكاديمية تابعة للنادي الأهلي أم لا وهل هناك تعاقد بينه وبين النادي أم أكاديمية خارجية ليتم عرض تقريره في اجتماع مجلس اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل".

وشدد عضو مجلس اتحاد الكرة، على أن حال ثبوت أي مخالفة سيتم إعلان العقوبة، مشيرًا إلى أن القرار سيكون حال وجود تعامل مادي مباشر بين النادي والحكم أو عمله بأكاديمية تابعة له.

وتابع المتحدث باسم اتحاد الكرة، قائلاً:"لا أريد استباق الأحداث فنحن أمام حكم يعمل منذ فترة طويلة ولم يُشار إليه في أي شبهة ولكن لو أكاديمية خارج الأهلي كان لابد أدبيًا التحدث وإخبارنا بذلك وحينها سكون الأمر وفق تقدير لجنة الحكام".

وأتم مسؤول اتحاد الكرة حديثهم بالإشارة إلى تحسن أوضاع الحكام في مصر والإشارة إلى حصولهم على مقابل مادي يُعد الأعلى في أفريقيا كما يعملون على رفع البدلات التي يحصلون عليها الفترة المقبلة.