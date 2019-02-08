رياضة | محمد إبراهيم يصدم الزمالك ويطلب مساواته بـ"كهربا وطارق حامد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يصدم الزمالك ويطلب مساواته بـ"كهربا وطارق حامد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل النادي الزمالك، بعد رفض محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول عرض إدارة القلعة البيضاء لتجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم المُقبل.

محمد إبراهيم رفض تجديد تعاقده مع الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه، وطالب المساواة مع لاعبي الفئة الأولي بالنادي، مثل محمود كهربا، وطارق حامد، وترفض إدارة القلعة البيضاء أن يفرض أي لاعب شروطه من أجل التجديد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة النجوم ، مساء غد السبت، على ملعب "بتروسبورت"، فى إطار مباريات الجولة 21 من مسابقة الدورى الممتاز، ويغيب محمد إبراهيم عن اللقاء بسبب إصابته بـ"نزلة برد".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس أعلن عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقررة إقامتها غدا السبت.

وضمت القائمة كلا من:

محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع

فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط

عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم