رياضة | "ليكيب" الفرنسية تكشف قائمة أكثر اللاعبين رواتبا بالدوريات الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليكيب" الفرنسية تكشف قائمة أكثر اللاعبين رواتبا بالدوريات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أكثر اللاعبين رواتباً في كل دوري من الدوريات الخمسة الكبرى كمرتب شهري قبل الضريبة. وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في المرتبة الأولى بقيمة ( 8,3 مليون يورو ). وجاءت القائمة على الشكل التالي: -الدوري الإسباني "الليجا": الأرجنتيني ليونيل ميسي ( 8,3 مليون يورو ) في برشلونة. -الدوري الايطالي "كالتشيو": البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 4,7 مليون يورو ) في يوفنتوس. -الدوري الفرنسي "الليج 1: البرازيلي نيمار دا سيلفا ( 3,06 مليون يورو ) في باريس سان جيرمان. -الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" : التشيلي الكسيس سانشيز ( 2,2 مليون يورو ) في مانشستر يونايتد. -الدوري الألماني "البوندسليجا" : البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( 1,3 مليون يورو )في بايرن ميونيخ.

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