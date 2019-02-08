رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.. ميسي يثير القلق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.. ميسي يثير القلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لخوض المباراة المنتظرة ضد أتلتيك بلباو يوم الأحد وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، ولم يحسم حتى الآن موقف ليونيل ميسي من المشاركة أو عدمه.

ويسعى فريق برشلونة لحسم تأهله للمباراة النهائية من كأس الملك خلال لقاء الإياب أمام ريال مدريد والذي سيجمعهما يوم 27 الشهر الجاري على ملعب السانتياجو برنابيو بعد التعادل في الذهاب بنتيجة 1-1.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8/ 2/ 2019:

1- حسم الأمر.. برشلونة يترك الصفقة الملعونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه بعد فترة من المفاوضات وعدة زيارات من والدة رابيو نجم باريس سان جيرمان ووكيلة أعماله إلى برشلونة، يبدو أن برشلونة قرر بألا يوقع مع نجم الوسط الفرنسي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن السبب وراء تراجع برشلونة عن ضم رابيو يعود إلى تعاقده مع الهولندي فرينكي دي يونج من آياكس بالإضافة إلى تألق اللاعب الصاعد كارليس ألينيا بجانب وجود آرثر ميلو.

2- صرع إنجليزي مُلتهب على نجم برشلونة "الضائع"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الذي يعيش أسوأ فتراته مع البارسا في الفترة الحالية.

ونقل موقع sportskeeda عن صحيفة سبورت الكتالونية بأن مانشستر يونايتد قرر منافسة تشيلسي على ضم كوتينيو خلال الفترة المقبلة.

3- الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة عن الملاعب (صدمة جديدة)

كشف برشلونة الإسباني عن إصابة البرازيلي آرثر ميلو في أوتار الركبة وذلك خلال لقاء الفريق مع ريال مدريد في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا الأربعاء الماضي.

وقال البرسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : " الاختبارات الطبية أكدت أن ارثر ميلو تعرض لإصابة في أوتار الركبة ومن المتوقع أن يغيب لمدة تترواح من بين 3 أو 4 أسابيع".

4- 50 مليون يورو تُغري نجم برشلونة "المُتفجر" من أجل الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأنه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي أبدت أندية من الدوري الإنجليزي اهتمامها بضم مالكوم على رأسها إيفرتون وتوتنهام لكن النادي الذي أظهر اهتمامًا حقيقيًا كان جوانجزهو إيفرجراند الصيني والذي أظهر رغبته في دفع 50 مليون يورو للتعاقد معه وهو العرض الذي لم يصل إلى برشلونة على الأقل حتى الوقت الحالي.

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن سوق التعاقدات الصيني ممتد حتى الثامن والعشرين من فبراير الجاري وهو وقت أكثر من كافٍ في حالة أراد مالكوم الانتقال إلى الدوري الصيني في ظل قدرة الأندية الصينية على دفع مبالغ طائلة في رواتب اللاعبين إلا أن ذلك لا يبدو جاذبًا لمالكوم في الوقت الحالي، حيث إنه حتى في أسوأ الأوقات في برشلونة أراد الاستمرار مع الفريق.

5- صدمة أم فرحة.. فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اقترب من حسم مستقبله مع البرسا سواء بالرحيل أو البقاء.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فالفيردي يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى عام 2020 وهو ما أخبر به المدرب الدائرة المقربة منه في البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة ترغب في الحفاظ على فالفيردي الذي يعلم الهدف الأساسي للفريق وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

6- مفاجأة سارة لجماهير برشلونة (طالع التفاصيل)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة صامويل أومتيتي اليوم للمران الجماعي لفريق برشلونة بعد فترة إصابة طويلة في الركبة حرمته من الملاعب دون الحصول على الإذن الطبي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن أومتيتي يسعى للحاق بمباراة برشلونة بـدوري أبطال أوروبا أمام أوليمبك ليون في ذهاب الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير في فرنسا.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي شارك في لقاء الكلاسيكو أول أمس أمام ريال مدريد بذهاب نصف نهائي كأس الملك بملعب كامب نو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما شارك وهو ليس في كامل لياقته لمشكلات في العضلة الضامة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في لقاء الليجا أمام فالنسيا، حيث قام بتدريبات خاصة اليوم داخل صالة الألعاب الرياضية ولم ينزل للملعب.

7- 100 مليون يورو تقرب تشيلسي من خطف نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن جماهير برشلونة تشعر بخيبة أمل كبيرة من مستوى نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك عقب التعادل في مباراة الأمس بين برشلونة وريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكشف موقع صحيفة ديلي ستار عن شعور جماهير برشلونة بالإحباط من مستوى كوتينيو مؤكدًا أن جماهير البلوجرانا فقدت ثقتها في النجم البرازيلي الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع البارسا.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن الكثير من مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن خيبة أملهم من مستوى كوتينيو مع برشلونة، حيث كتب شخص على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلاً: "لقد نفد صبري على كوتينيو"، بينما تساءل آخر "بكل صراحة، ما هو الشيء الذي يجيده كوتينيو؟".

8- رئيس برشلونة يفاجئ ليونيل ميسي بتصريح ناري

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر، لاسيما من خلال التعاقدات الجديدة مع لاعبين شبان.

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر، لاسيما من خلال التعاقدات الجديدة مع لاعبين شبان.

9- دي يونج يكشف عن طموحاته مع برشلونة

كشف الهولندي فرينكي دي يونج نجم آياكس امستردام عن طموحاته مع ناديه الجديد برشلونة الاسباني.

وكان "دي يونج" قد أتم اتفاقه لصفوف برشلونة الاسباني قادمًا من أياكس، بداية من الصيف المقبل.

وقال "دي يونج" في تصريحات لصحيفة "آس": " سوف أوقع عقدي الرسمي مع برشلونة في يوليو المقبل، وسأرتدي القميص رقم 21، ولم أعرف ماذا ينتظرني مع النادي الكتالوني؟".

10- بعد غضب جماهير برشلونة.. هل يسير كوتينيو على خطى فالكاو ؟

شنت جماهير برشلونة هجوماً على نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك عقب التعادل في مباراة أول أمس بين برشلونة وريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأعربت الجماهير عن شعورها بالإحباط من مستوى كوتينيو وأكدت أنها فقدت ثقتها في النجم البرازيلي الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع البارسا.