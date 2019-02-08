رياضة | مورينيو يحلم بقيادة 3 أندية أوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحلم بقيادة 3 أندية أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد للعودة للتدريب مجددًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حصل على فترة راحة قصيرة، منذ رحيله عن اليونايتد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وترغب عدة أندية أوروبية في التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم خلال الفترة القادمة في مقدمتها إنتر ميلان.

وذكرت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو يحلم بتدريب 3 أندية من عمالقة أوروبا خلال المرحلة القادمة، هم: ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، ولا يرغب في تولي القيادة الفنية لفريق انتر ميلان الإيطالي.

ويعتبر مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم تولي قيادة العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي، أبرزهم انتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي وأخيرًا مانشستر يونايتد، وحقق الكثير من الألقاب والبطولات خلال مسيرته.