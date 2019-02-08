رياضة | 200 مليون يورو تجعل مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 مليون يورو تجعل مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النظر عن التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت تقارير صحفية بريطانية أن تراجع مانشستر يونايتد عن عدم التعاقد مع فاران جاء بسبب تمسك رئيس النادي فلورنتينو بيريز باللاعب. ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى ضم مدافع من الطراز العالي لكي يدعم صفوفه في الموسم القادم في ظل المستوى المتذبذب والمتواضع لمعظم لاعبيه. وذكرت "ديلي أكسبريس" إن مانشستر يونايتد انسحب من صفقة فاران بشكل كامل بسبب رفض ريال مدريد الدخول في مفاوضات من أجل المدافع الفرنسي، ولا يوجد وسيلة للتعاقد معه سوى دفع شرطه الجزائي الذي يبلغ 200 مليون يورو.

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