رياضة | هل يتم إعادة مباراة الأهلي وحرس الحدود؟.. اتحاد الكرة يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتم إعادة مباراة الأهلي وحرس الحدود؟.. اتحاد الكرة يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، إنه سيتم فتح تحقيقًا في واقعة مباراة الأهلي وحرس الحدود يوم الأحد المقبل.

وكان الحكم محمود معروف ألغي هدفًا لصالح حرس الحدود أمام الأهلي وذلك بعد تدخل الحكم الخامس حسن السندبيسي

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات صحفية: " سيتم إجراء تحقيقًا مع الحكم السندبيسي يوم الأحد بشأن أحداث لقاء الاهلي والحدود، وحال ثَبُتَ أنه يعمل في أكاديمية للنادي الأهلي فسيكون هناك قرارات رادعة في حقه".

,وأضاف: " لن يتم إعادة المباراة في ظل أي نتيجة للتحقيقات".

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز نشر صورة لـ"حسن السندبيسي" مرتديًا قميص الأهلي ويقف وسط فريق من اللاعبين الصغار يرتدون قمصان حمراء وكتب: " هل يعمل الحكم الخامس في مباراة اليوم في أكاديميات أحد الأندية".