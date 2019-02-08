رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8-2-2019.. راموس في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8-2-2019.. راموس في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد لمواجهة صعبة للغاية ضد أتلتيكو مدريد يوم غد السبت لحساب الجولة 32 من بطولةالدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونجح ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط خلال الجولة الماضية.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد اليوم

رفض الاستئناف.. ريال مدريد في خطر

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه تم رفض الاستئناف المقدم من ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها قائد الفريق سيرخيو راموس خلال لقاء ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والذي أقيم ضد برشلونة على ملعب الكامب نو. وقالت الصحيفة الإسبانية أن في حالة تلقي سيرخيو راموس بطاقة صفراء أخرى في مباراة الإياب بين الريال وبرشلونة والذي سيقام على ملعب السانتياجو برنابيو سوف يغيب على إثره عن نهائي البطولة في حالة تأهل الملكي. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لجنة الاستئناف رفضت طلب ريال مدريد بعد الرجوع لفيديو المباراة ومشاهدة التدخل العنيف من سيرخيو راموس على سيميدو لاعب برشلونة ما يثبت عدم صحة إدعاءات النادي. وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي مسابقة كأس إسبانية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حيثُ سجل للبارسا مالكوم وأحرز فاسكيز هدف الميرينجي. وستقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي المسابقة يوم 27 الشهر الجاري على ملعب السانتياجو برنابيو.

*لاعب مدريد السابق يتنبأ لمستقبل فينيسيوس

تنبأ فيرناندو مورينتس نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني السابق بمستقبل اللاعب فينيسيوس جونيور عقب تقديمه مستويات كبيرة مع الميرينجي هذا الموسم.

وشارك النجم البرازيلي في 11 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع كذلك هدفاً وحيداً، في حين لعب 7 لقاءات في كأس ملك إسبانيا، سجل هدفين وصنع 7 أهداف أخرى وهو رقم مهم بالتأكيد، في حين لم يحرز أي أهداف ولكن صنع هدفاً واحداً في مباراتين لعبهما في دوري أبطال أوروبا.

مورينتس أعرب عن اعتقاده بأن فينيسيوس يمكنه أن يصبح لاعباً ذي مستوى عالمي في المستقبل، حيث صرح قائلاً “كنا جميعاً حريصين على رؤية فينيسيوس يلعب، لرؤية كيف يتطور. أعتقد أنه لاعب مثير للإعجاب للغاية، هو جيد جداً في مواقف واحد ضد واحد وفي الركض”.

وأضاف “هو لا يزال صغيراً جداً في السن، نحن بحاجة للوقت لرؤية أي نوع من اللاعبين سيكون، ولكن إذا استمر في اللعب بالطريقة التي يفعل الآن، سيكون لاعباً عالمياً بلا شك”.

*سولاري يرد على تغريدة إيسكو

قرر سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الرد على التغريدة التي نشرها اللاعب إيسكو ألاركون خلال الساعات الماضية ، والتي أبدى من خلالها استياءه الشديد من عدم مشاركته مع الفريق.

وجاءت تصريحات سولاري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الغد.

وقال مدرب ريال مدريد رداً على تغريدة إيسكو التي أشعلت جدلاً واسعاً في الشارع المدريدي : “اللاعب المحترف يجب عليه التدرب لكي يكون دائماً في كامل لياقته من أجل خدمة فريقه ، عليه أن يعلم أن ريال مدريد لا ينتظر أحد”.

وحول جاهزية فريقه قبل الديربي واضاف : “اللاعبون بحالة جيدة جداً ، من الرائع رؤية هؤلاء اللاعبين ليس فقط في المباريات وإنما أيضاً في التدريبات ، نحن نعمل يومياً لتعزيز القدرات البدنية والتكتيكية وتطبيقها في كل مباراة”.

*جوارديولا يعود من جديد لاستفزاز مدريد

يصر الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أن ريال مدريد ليس أفضل نادٍ خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وقال جوارديولا، خلال حديثه قبل مباراة فريقه ضد تشيلسي: "صحيح أن ريال مدريد حقق دوري الأبطال 3 مرات على التوالي، ولكن عندما تجمعها مع الدوري والكؤوس يكون برشلونة، يوفنتوس، وبايرن هم الأفضل في العشر سنوات الأخيرة في أوروبا".

وتابع حديثه: "أنا متأكد أن سولاري يفهم في الوقت الحالي بعد ذلك الشرح قصدي الحقيقي، ومتأكد أن جماهير ريال مدريد سعيدة بي الآن".

وسيلتقي فريق تشيلسي مع مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل.

*ريال مدريد تحدد بديل راموس

تسعى إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة ولتكون خليفة الإسباني سيرخيو راموس.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة الريال قد اتصلت بالبرازيلي ماركينيوس مدافع نادي باريس سان جيرمان في بداية السنة لمعرفة ما إذا كان يريد مغادرة فريقه أم لا.

وأضاف الموقع الإسباني أن اللاعب البرازيلي يريد خوض تجربة جديدة مع نادٍ كبير من أجل تسليط الضوء على موهبته بعيداً عن الدوري الفرنسي الذي يعتبر بعيداً عن الأضواء على عكس الليجا والبريميرليج.

وكانت إدارة ريال مدريد قد حددت مدافع نابولي خاليدو كوليبالي من أجل التعاقد معه إلا أن إدارة الفريق الإيطالي متمسكة ببقاء اللاعب ولن تفرط في خدماته بسهولة.

*هازارد يضغط على إدارة تشيلسي من أجل عيون مدريد

أكد الصحفي الإسباني جيليم بالاجوي رفض البلجيكي أيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي تجديد عقده مع البلوز من أجل إجباره على الانتقال إلى ريال مدريد لكن الملكي لم يقرر بعد ما إذا كان يريده أم لا.

وينتهي عقد هازارد في الصيف المقبل وبدون أي إشارة إلى أنه سيقوم بالتجديد وأن تشيلسي يتطلع إلى الدفع نقدًا لتجنب فقدانه مجانًا.

وقال جيليم بالاجوي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية : "هازارد يريد الذهاب إلى ريال مدريد إنه حلمه وينتظر منهم أن يقرروا التوقيع معه والجميع ينتظر قرار ريال مدريد".

واختتم بالاجوي تصريحاته قائلاً : "لقد عرضوا في تشيلسي على هازارد أرقام فلكية لتجديده لكنه رفض لقد اختار الرحيل إلى ريال مدريد وهو قراره النهائي حتى الآن".

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