رياضة | وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي في تدشين الاتحاد المصري الباراليمبي للطائرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي في تدشين الاتحاد المصري الباراليمبي للطائرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم حفل تدشين الاتحاد الرياضي المصري الباراليمبي للكرة الطائرة، بمجمع الصالات باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وباري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للعبة، وماساكى نوك سفير اليابان في مصر، ودكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية، والهيئات الرياضية واللاعبين والمدربين وعدد كبير من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أبارك لمجلس إدارة الاتحاد المصري علي الانطلاقة القوية اليوم، وأتمني لهم التوفيق في عملهم نحو تحقيق مزيد من البطولات والإنجازات ورفع إسم مصر في المحافل الدولية.

وأضاف "أبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة هم نموذج للإرادة والتحدى، ودوما يحققون لمصر إنجازات كبيرة، ووزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما خاصا بهم ولم ولن تدخر أي جهد في سبيل دعمهم وتذليل أي عقبات في طريقهم.

من جانبه عبر باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة الباراليمبية، عن سعادته بالتواجد في مصر للمرة الأولي، لافتا إلي أن الاتحاد المصري يضم شخصيات محترمة، مشهود لها بالكفاءة وصاحبة تاريخ كبير، وأتوقع أن ينجحوا خلال الفترة القادمة ويحققون هدفهم في الإرتقاء باللعبة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يزور فيها رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة القاهرة، وهو الأول فى تاريخ الرياضات الباراليمبية، مما يؤكد على أن مجلس الإدارة المصرى يمثل قوة متميزة لدى الاتحاد الدولى ويعزز ريادة مصر الدولية خاصة أن المنتخب المصرى للكرة الطائرة حصل على الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية ٢٠١٦ ريو دى جانيرو والمصنف الثالث عالميا.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد، كلا من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيسا للاتحاد، والذى كان يشغل منصب رئيس البارالمبية ورئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة للمعاقين السابق، وعضوية كلا من جمال هليل نائبا للاتحاد، وكابتن عماد رمضان أمين للصندوق، وإيهاب حسنين، وعبد الفتاح حسن، والمهندسة عزة تركى وغريب إدريس.