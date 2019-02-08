تقرير.. أسد أوروبا "ريال مدريد" يتحول إلى "قط أليف" في مواجهات الديربي

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ينتظر يال مدريد الإسباني، فترة هي الأصعب في الموسم، والتي سيتحدد عليها نجاح موسم الميرنجي من عدمه، حيث سيلتقي برشلونة مرتين خلال الظايام المقبلة، مرة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومرة أخري في الدوري الإسباني، وأيضا تنتظره مواجهة نارية أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، ويلتقي عصر الغد مع جاره أتليتكو مدريد في ديربي مدريد.
واستطاع الملكي فرض نتيجة التعادل علي غريمه برشلونة في ذهاب مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت علي ملعب "كامب نو" معقل البارسا، مساء الأربعاء الماضي.
وأيضا قلص الفارق مع البارسا في الدوري الي 8 نقاط ، مما يعيد له الأمل في المنافسة علي لقب الدوري، ولكن ليسمتر في المنافسة عليه التغلب علي أتليتكو مدريد في مباراة الغد.
ورقميا يعد ريال مدريد هو الطرف الأضعف في مباريات الديربي في الليجا أخر 10 مواجهات، حيث فاز في مباراة واحدة، وخسر في ثلاثة مباريات، وتعادل في البقية، بنسبة انتصارات وصلت ل10% فقط.
ونرصد فيما يلي نتائج الديربي أخر 10 مباريات.
2013_2014
الإياب 2-2
2014_2015
الذهاب 2-1 لأتليتكو مدريد
الإياب 4-0 لأتليتكو مدريد
2015_2016
الذهاب 1-1
الإياب 2-1 لأتليتكو مدريد
2016_2017
الذهاب 3_0 لريال مدريد
الإياب 1_1
2017_2018
الذهاب 0_0
الإياب 1_1
2018_2019
الذهاب 0_0
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