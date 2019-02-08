شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يشعل "الفيسبوك" بصورة مثيرة على صفحته الرسمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- ألمح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، إلى عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلي حرس الحدود اليوم، في أكاديمية تابعة للنادي الأهلي.

حيث نشر آل الشيخ، صورة مثيرة للجدل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيها شخصان يرتديان قميص الأهلي ويدربون بعض البراعم بالنادي، وذلك بعد انتهاء المباراة، التي استطاع الأهلي أن يفوز بها بهدفٍ دون رد، بعد إلغاء هدف حرس الحدود بداعي الخطأ.

وقد تزامنت الصورة مع المنشور الذي يسبقها، والذي تساءل خلاله مالك نادي بيراميدز عن عمل الحكم الخامس في الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم.