شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني : لا خيار أمامنا سوي الفوز أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل
أكد الأرجنتيني "ديجو سيموني" المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، أنه يسعي لتعويض خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس، بالفوز علي جاره "ريال مدريد".
وقال "سيميوني"، "مباراة مع خصم قوي، لقد تطور الفريق بشكل كبيرتحت قيادة مواطنه "سولاري"، هم يتمتعوا الأن بفريق قوي علي الصعيد الهجومي بفضل فينسيسوس وبنزيما".
وفيما يتعلق بجاهزية أتلتيكو مدريد للمباراة، أضاف سيميوني: "نحن في حالة جيدة، ولعبنا بشكل جيد في المباريات الماضية، ولكن في مباراة بيتيس افتقدنا للقوة وللحظ ونأمل أن يكون حاضرا في مباراة الغد".
ويلتقي فريق أتليتكو مدريد مع جاره ريال مدريد، غدا في الساعة 5:15 علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.
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