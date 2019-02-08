انت الان تتابع اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا مع حكم مباراة الأهلي والحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لجنة الحكام بضرورة إجراء تحقيق شامل مع الحكم حسن السندبيسي الحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود، بعد الصور المتداولة له وهو يعمل في إحدى أكاديميات النادي الأهلي بمحافظة المنوفية بخلاف عمله في مجال التحكيم، وألغى الحكم هدفًا صحيحًا لصالح حرس الحدود سجله إمام عاشور في مرمى محمد الشناوي، بحجة وجود خطأ على مهاجمي الفريق العسكري، قبل أن يتبين عدم صحة القرار، ويخسر الحدود بهدف دون مقابل في المباراة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للحكم المساعد، وهو يتولى تدريب إحدى أكاديميات الأهلي، وهو ما يعتبر تضاربًا في المصالح. وقرر المجلس إجراء تحقيق في الواقعة، وبيان صحتها من عدمه، مع تأكيد أن المخطئ سينال الجزاء الشديد فيما حدث، لأن تدريب الحكم في أكاديمية خاصة بأحد الأندية يعتبر أمرًا مخالفا