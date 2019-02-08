انت الان تتابع هل يعمل حكم لقاء الحدود في الأهلي؟ مدير النادي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما أثير عن عمل حسن السندبيسي الحكم الخامس في مباراة الفريق مع حرس الحدود، بأكاديمية النادي، بعدما أثير حالة من الجدل بعد إلغائه هدفًا لفريق الحرس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي 1-صفر، بهدف عن طريق حمدي فتحي، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 39 نقطة، ليظل في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبناء المدرب طارق العشري عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتحدث مرجان، في تصريحات خاصة إلى التحرير، قائلًا: "السندبيسي لا يعمل في النادي الأهلي أو أي أكاديمية تابعة للنادي، وكل ما أثير حول ارتباطه بأي عمل في النادي الأهلي ليس صحيحًا على الإطلاق". وشدد المدير التنفيذي للنادي على أنه لا يعرف أي شيء عن الأكاديمية الخاصة التي تردد أن الحكم يعمل فيها لأنها غير
وشدد المدير التنفيذي للنادي على أنه لا يعرف أي شيء عن الأكاديمية الخاصة التي تردد أن الحكم يعمل فيها لأنها غير تابعة للنادي، موضحًا أن منظومة التحكيم المصري تتعرض لضغوط شديدة وفريقه تعرض للظلم. وكان يستحق أكثر من ركلة جزاء أمام الحدود".
وشهدت الدقيقة 20 إحراز إمام عاشور هدف التقدم لحرس الحدود، بعدما استقبل كرة من رمية التماس، سددها في شباك محمد الشناوي، إلا أن الحكم ألغى الهدف، وسط اعتراض من لاعبي الفريق العسكري، وأظهرت لقطات الإعادة أن الحكم هو حسن السندبيسي، الذي أثير الجدل بعد انتشار انباء عن عمله في أحد فروع أكاديمية الأهلي.
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