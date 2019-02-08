انت الان تتابع عن الهدف الملغي للحدود طارق العشري: لا تعليق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

أبدى طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، رضاه التام عن مستوى لاعبي فريقه خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز. العشري أكد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، أن لاعبيه قدموا عرضًا جيدًا، وأظهروا روحًا عالية، لو أدوا بها المباريات المقبلة سيذهب الفريق في منطقة أفضل كثيرًا من ترتيبه الحالي. وشدد المدير الفني للحدود على أن الحرس قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، متمنيا أن يؤدي اللاعبون هذا الأداء في مباريات الفريق القادمة.

وواصل العشري تصريحاته قائلاً: "لا أستطيع التعليق على قرارات حكم المباراة، لكن بكل تأكيد لو تم احتساب الهدف الملغي، لكانت نتيجة المباراة اختلفت، مشيرًا إلى أن فريقه اعتمد على الكرات الطويلة في رميات التماس لخلق فرص أكبر". وأضاف: "لولا أن اللاعبين فقدوا تركيزهم في نهاية الشوط الأول لما استطاع الأهلي