انت الان تتابع عن الهدف الملغي للحدود طارق العشري: لا تعليق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أبدى طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، رضاه التام عن مستوى لاعبي فريقه خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الواحدة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز. العشري أكد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، أن لاعبيه قدموا عرضًا جيدًا، وأظهروا روحًا عالية، لو أدوا بها المباريات المقبلة سيذهب الفريق في منطقة أفضل كثيرًا من ترتيبه الحالي. وشدد المدير الفني للحدود على أن الحرس قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، متمنيا أن يؤدي اللاعبون هذا الأداء في مباريات الفريق القادمة.
وواصل العشري تصريحاته قائلاً: "لا أستطيع التعليق على قرارات حكم المباراة، لكن بكل تأكيد لو تم احتساب الهدف الملغي، لكانت نتيجة المباراة اختلفت، مشيرًا إلى أن فريقه اعتمد على الكرات الطويلة في رميات التماس لخلق فرص أكبر". وأضاف: "لولا أن اللاعبين فقدوا تركيزهم في نهاية الشوط الأول لما استطاع الأهلي
وواصل العشري تصريحاته قائلاً: "لا أستطيع التعليق على قرارات حكم المباراة، لكن بكل تأكيد لو تم احتساب الهدف الملغي، لكانت نتيجة المباراة اختلفت، مشيرًا إلى أن فريقه اعتمد على الكرات الطويلة في رميات التماس لخلق فرص أكبر".
وأضاف: "لولا أن اللاعبين فقدوا تركيزهم في نهاية الشوط الأول لما استطاع الأهلي إحراز هدف، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لكن الأهلي يعاني من ضغط مباريات، ويلعب مباراة كل ثلاثة أيام، إضافة إلى المنافسة على قمة الدوري ما يزيد من الإرهاق".
واختتم: "الصراع على البقاء في الدوري هذا الموسم صعب وشديد للغاية، كذلك المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والمباريات المقبلة ستكون بمثابة مباريات كؤوس".
كانت هذه تفاصيل خبر عن الهدف الملغي للحدود طارق العشري: لا تعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.