شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم: أثق بقدرة الفريق على انتزاع النقاط الثلاث من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن ثقته في تحقيق فريقه الفوز على نادي الزمالك، في اللقاء المقرر له غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال «الطويلة»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الزمالك فريق متميز ولديه عناصر جيدة في صفوفه، ولكن النجوم سيخوض اللقاء من أجل انتزاع النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي لن يصرف مكافآت خاصة حال الفوز على الزمالك، لأن النادي يعمل بلائحة منذ بداية الموسم.

وأشار «الطويلة» إلى رغبة فريقه القوية في الابتعاد عن منطقة الهبوط للاستمرار في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي المقبل، موضحا أن الفريق يتقاسم المركز الـ13 مع كل من الداخلية وإنبي برصيد 21 نقطة، ويبذل قصارى جهده خلال التدريبات للابتعاد عن الخطر والدخول في منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري.

كان «النجوم» قد فاز على الزمالك بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «بتروسبورت» في ختام مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.