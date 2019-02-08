صدمة لعشاق الملكي.. رفض الاستئناف على إنذار راموس في الكلاسيكو

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه تم رفض الاستئناف المقدم من ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها قائد الفريق سيرخيو راموس خلال لقاء ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والذي أقيم ضد برشلونة على ملعب الكامب نو.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن في حالة تلقي سيرخيو راموس بطاقة صفراء أخرى في مباراة الإياب بين الريال وبرشلونة والذي سيقام على ملعب السانتياجو برنابيو سوف يغيب على إثره عن نهائي البطولة في حالة تأهل الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لجنة الاستئناف رفضت طلب ريال مدريد بعد الرجوع لفيديو المباراة ومشاهدة التدخل العنيف من سيرخيو راموس على سيميدو لاعب برشلونة ما يثبت عدم صحة إدعاءات النادي.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي مسابقة كأس إسبانية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 حيثُ سجل للبارسا مالكوم وأحرز فاسكيز هدف الميرينجي.

وستقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي المسابقة يوم 27 الشهر الجاري على ملعب السانتياجو برنابيو.