شكرا لقرائتكم السندبيسى لـ الجبلاية: أنا أهلاوي بس مش رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اتصالا هاتفيا بالحكم الخامس حسن السندبيسى بمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز للاستفسار منه حقيقة عمله فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأحمر من عدمه.
ووفقا لمصدر بلجنة الحكام كشف ، إن الحكم الخامس أكد عمله بالنادى الأهلى وأشار إلى إنه يعمل فى إحدى الأكاديمية الغير تابعة للنادى الأهلى.
كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف وفتح اتحاد الكرة تحقيقا عاجلا فى الصورة المتداولة الخاصة بالحكم والتى تشير إلى عمل الحكم بإحدى الأكاديمية التابعة للنادى الأهلى ليؤكد الحكم للجنة الحكام عدم عمله بإحدى أكاديمية القلعة الحمراء.
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