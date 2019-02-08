شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ عن السندبيسى: منعرفوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى، أن الحكم حسن السندبيسى لا يعمل باحد أكاديمية التابعة للنادى الاهلى وهذا الامر غير صحيح ولا يوجد أكاديمية تابعة للنادى الاهلى بمدينة شبين تحمل أسم "الاهلاوية ستارز".

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة أون سبورت أن الحكم حسن السندبيسى قام باحتساب ضربة جزاء لفريق الزمالك خلال ادارته لمباراة الابيض والمقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يوجد أشخاص تتم بتشويش صورة النادى الاهلى ولذلك يتم الرد عليهم من خلال التصريحات وياتى هذا الامر بسبب صوتهم العالى دائما و تصحيح المعلومات التى يتم نشرها من قبل هذه الاشخاص بشكل خاطئ.

ورد مسئولو الأهلي علي ادعاء عمل الحكم حسن السندبيسي الذي شارك في تحكيم مواجهة حرس الحدود في الدوري العام بأكاديمية النادي.

واكد مسئولو الأهلي ان الحكم الخامس في مواجهة الحدود لا يعمل داخل النادي مستندا علي 3 نقاط وهي:

- الأهلي لا يعين حكام في قطاع الكرة.

-الأهلي لا يملك اكاديمية من الاساس في منوف.

-الحكم يعمل في اكاديميه تسمي الاهلي ستارز واكاديميات الاهلي تسمي علي اسم النادي فقط ولا تقترن بأي مسميات اخري.