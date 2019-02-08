تركيز فيدرر منصب على ويمبلدون بالدرجة الأولى في 2019

اسماء السيد - أكد السويسري روجيه فيدرر الجمعة أن تركيزه في عام 2019 ينصب بالدرجة الأولى على بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي توج بها ثماني مرات وخرج من ربع النهائي لنسختها العام الماضي.

وجاء تصريح فيدرر الذي خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، خلال تواجده الجمعة في جنيف لإطلاق النسخة الثالثة من "كأس لايفر"، البطولة الاستعراضية التي تجمع بين 20 أيلول/سبتمبر و22 منه، بين فريق أوروبي يضم على وجه الخصوص فيدرر والإسباني رافايل نادال، وآخر يمثل باقي العالم.

وردا على سؤال للمصنف ثالثا عالميا حاليا والأول سابقا عن أبرز أهدافه هذه السنة، قال "ويمبلدون بطبيعة الحال، والآن أيضا دورات دبي، إنديان ويلز وميامي. أريد حقا أن أبدأ جيدا الموسم"، معتبرا أن ذلك سيساعده في "اللعب على الأراضي الترابية وويمبلدون (المقامة على ملاعب عشبية)".

ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب ويمبلدون مع ثمانية ألقاب، آخرها عام 2017.

وأوضح السويسري أن الأهداف الأخرى هذا العام، إضافة الى البطولة الإنكليزية، ستكون "بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبعد ذلك أيضا كأس ليفر وبطولة الماسترز في نهاية العام".

وتابع السويسري صاحب الـ37 عاما والمتوج بـ20 لقبا كبيرا "أنا أستعد الآن لدورة دبي (من 25 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس). نعم، أواصل مسيرتي، أنا متحمس، وأنا بخير وأتطلع إلى المستقبل".

وكان فيدرر فقد الشهر الماضي، لقب بطولة أستراليا المفتوحة الذي أحرزه مرتين تواليا، بخروجه من الدور الرابع أمام اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس. وأحرز لقب البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا.

وردا على سؤال عن المنافسة مع المصنفين أول وثانيا عالميا تواليا ديوكوفيتش (31 عاما) ونادال (32 عاما)، أكد فيدرر رغبته الدائمة في تقديم "أداء عال بما فيه الكفاية للتغلب على +رافا+ و+ديوكو+".

لكن السويسري الذي يحمل الرقم القياسي في عدد أسابيع الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي (310)، أضاف "بالنسبة إلي، التصنيف في سن السابعة والثلاثين لم يعد أولوية".

وسيكون النجم السويدي السابق بيورن بورغ قائدا للفريق الأوروبي في النسخة الثالثة لكأس لايفر (بعد النسخة الأولى في براغ والثانية في شيكاغو)، فيما سيقود النجم الأميركي السابق جون ماكنرو فريق باقي العالم.

وأعرب فيدرر عن أمله في أن يتمكن مواطنه "ستان (ستانيسلاس فافرينكا) من المشاركة" في كأس لايفر، مضيفا "لقد فزنا معا باللقب الأولمبي في منافسات الزوجي (بكين 2008). بالقليل من الحظ، سنلتقي مجددا في جنيف".