شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ : حكم مباراة الحدود لا يعمل بالأهلى.. واحتسب ضربة جزاء للزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى، أن الحكم حسن السندبيسى يعمل باحد أكاديمية التابعة للنادى الأهلى، مشددا على أن هذا الامر غير صحيح ولا يوجد أكاديمية تابعة للنادى الأهلى بمدينة شبين تحمل أسم " الاهلاوية ستارز " .

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة أون سبورت، أن الحكم حسن السندبيسى قام باحتساب ضربة جزاء لفريق الزمالك خلال إدارته لمباراة الأبيض والمقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أنه يوجد أشخاص تقوم بمحاولات من أجل تشويه صورة النادى الأهلى ولذلك يتم الرد عليهم من خلال التصريحات ويأتى هذا الامر بسبب صوتهم العالى دائما و تصحيح المعلومات التى يتم نشرها من قبل هذه الاشخاص بشكل خاطئ .