طلائع الجيش يهزم سموحة 3 /1 و يتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طلائع الجيش للكرة الطائرة على نظيره سموحة بنتيجة 3 /1 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 /2019 . وبهذه النتيجة تأهل فريق طلائع الجيش إلى نصف النهائى ليتقابل مع سبورتنج الذى فاز فى دور الثمانية على الاتحاد السكندرى 3 /1 . و كان الأهلى فاز فى هذا الدور على القناة بنتيجة 3 /0 فى اللقاء الذى جمعهما الاثنين الماضى ، ليتقابل مع الشمس فى نصف النهائى بعد فوز الأخير على الداخلية .

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