شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وحطب يحضران ختام بطولة "ايليت" للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور ختام ‏بطولة "ايليت" الدولية للفروسية في حضور المهندس هشام حطب رئيس ‏اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمقامة في نادي فروسية ‏القوات المسلحة بمدينة نصر. ‏

قام وزير الشباب والرياضة بتسليم جوائز البطولة وحضور السلام الوطني ‏لجمهورية مصر العربية ورفع العلم في ختام البطولة في حضور مدير نادي ‏فروسية القوات المسلحة ومسئولي اتحاد الفروسية وحرص على أن يتحدث ‏مع الفرسان ومنهم الفارس محمد طاهر زيادة بطل مصر ومطالبته ببذل مزيد ‏من المجهود من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتمثيل مصر بشكل ‏مميز خاصة أنه من العناصر التي يراهن عليها. ‏

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال تواجده على ‏إعجابه بما شاهده من تنظيم وإمكانيات في نادي فروسية القوات المسلحة ‏وحسن التنظيم من اتحاد الفروسية. ‏

وقال هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية ‏المصرية، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعد بالتعاون ‏بين وزارة الرياضة واتحاد الفروسية ونادي فروسية القوات المسلحة من ‏أجل توفير كافة الإمكانيات والتطوير خلال الفترة القادمة من أن أجل نحافظ ‏على هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يخدم قطاع كبير من الرياضة. ‏

وأشار حطب، نادي فروسية القوات المسلحة في مدينة نصر ‏كان السر في عدم توقف رياضة الفروسية عقب ثورة يناير حيث استمرت ‏البطولات التي احتضنها النادي في ظل الأمان الذي يتمتع به والإمكانيات ‏الكبيرة التي ساعدت فرسان مصر كثيرا. ‏

واختتم حطب تصريحاته ، تواجد وزير الشباب والرياضة في ‏ختام البطولة لفته جيدة للغاية وتزيد من حماس الفرسان في ظل إهتمام الدولة ‏بالرياضة والرياضيين ونادي القوات المسلحة للفروسية علامه رياضية ‏مهمة. ‏